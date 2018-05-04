Patlayıcıyla yakalanan sanıklar için 31 yıla kadar hapis talebi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, yangın tüpü ile çay ve kahve paketlerine konulan 8 kilo 30 gram patlayıcıyla 2 oyuncak arabaya yerleştirilen uzaktan kumandalı bomba düzeneği ile yakalanan 10 sanık için 31 yıla kadar hapis cezası istendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçen yılın Ekim ayında, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik 2 eve operasyon düzenlendi. Ekipler, evlerde yaptığı aramalarda, odunluk olarak kullanılan bölümde, kapalı sandık içinde, ikametin önünde bulunan kapaklı rögar çukurunda ve dışarıda kanepenin içinde saklı 3 yangın tüpüne yerleştirilen 4 kilo 295 gram PETN tipi patlayıcı ele geçirdi. Yine evlerdeki aramalarda, kahve ve çay paketlerine saklanan 3 kilo 735 gram PETN tipi patlayıcı ile 2 oyuncak arabaya kurulan uzaktan kumandalı bomba düzeneği bulundu. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5\'i, \'silahlı terör örgütüne üye olma ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma\', \'el değiştirmek\', \'terör örgütü adına işbirliği faaliyetlerinde bulunma\' suçlarından tutuklandı. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya 10\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ikinci duruşmaya, tutuklu sanıklar E.Y., G.F., H.Ç., M.A., B.Ö. ile tutuksuz sanıklar İ.Ç., M.E.M., S.Y., Ş.M., B.Ç. ve avukatları katıldı. Savcı. esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların \'terör örgütü üyeliği\' ile \'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmaları\' suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Sanık E.Y. için 31 yıl hapis isteyen savcı, G.F., H.Ç. ve İ.Ç. için 21\'er yıl, M.A. için 16 yıl, M.E.M. ve Ş.M. için 5\'er yıl talep etti. B.Ö., İ.K. ve S.Y.\'nin ise beraati istendi.

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep ederken, mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi.