Patlayıcı ve silahla yapılan "cinsiyet açıklama partisi" 40 bin metrekarelik ormanı yaktı

T24 Dış haberler

ABD'nin Florida eyaletinde bir bebek cinsiyeti açıklama partisinde silah ve patlayıcılar kullananlar bölgedeki 40 bin metrekarelik ormanın yanmasına neden oldu.

Florida'nın Brevard bölgesinde bir grup, hamile bir kadının bebeğinin cinsiyetini açıklaması için parti düzenledi. Partiye katılanların "kutlamayı" patlayıcı ve silah kullanarak yaptığı ortaya çıktı. Patlayıcıların etkisiyle evin etrafındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İftaiye ekipleri bölgeye gitti ve söndürme çalışmalarını başlattı. Öte yandan hızlı yanan bir madde patladığı için söndürme çalışmaları tamamlanana kadar 40 bin metrekarelik orman yandı.

Yangında herhangi bir ev zarar görmezken, itfaiye şefi "Cinsiyet açıklamak gibi masum bir şey bile böyle bir felakete dönüşebiliyor" dedi.

Bölgede kamp için ateş yapmak gibi aktiviteler bile yasak olduğu için ev sahipleri para cezasına çarptırıldı.