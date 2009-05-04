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Yaşam

Patlayan TV yangına neden oldu

04 Mayıs 2009 17:43

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir evde, televizyonun tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Dilek Sokak'ta Bali Yıldız'a ait binanın ikinci katında kiracı olarak oturan Lütfü Doğan'ın evindeki televizyonun tüpü, elektrik kontağından patladı.

Patlama sonrası televizyondan çıkan kıvılcımın, odadaki eşyaları tutuşturması nedeniyle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

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