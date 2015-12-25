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Yaşam

Patlayan su borusu buzdan şelale oluşturdu

Sarımehmet Barajı'nda sullama borusu patlayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı

25 Aralık 2015 16:15

Van'ın Muradiye ilçesinde soğuk hava nedeniyle patlayan boru hattından metrelerce yükselen suyun donmasıyla buzdan şelale oluştu. Van'da gece sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle vatandaşlar zor günler geçirirken soğuk hava su kaynakları ve içme suyu şebekelerinin de donmasına neden oluyor.

Radikal’de yer alan habere göre, Muradiye ilçesinde dondurucu soğuklar, Sarımehmet Barajı'nda sulama için kullanılan boru hattının patlamasına sebep oldu.

Patlama sonucu metrelerce yükselen suyun donmasıyla oluşan buz sarkıtları, ilginç görüntüler oluşturdu. Barajda bekçilik yapan Cengiz Alan, 1 milyon 150 bin metreküp su kapasiteli, 10 bin metrekarelik alana sahip Sarımehmet Barajı'ndan sulama için kullanılan boru hattının, gece soğuk hava nedeniyle patladığını söyledi.

Şelaleyi andıran görüntüyü sabah görünce şaşkınlık yaşadıklarını belirten Alan, ilçede adeta ikinci bir Muradiye Şelalesi oluştuğunu ifade etti.

Diğer bekçi Ferdi Başlak ise hayatında ilk defa böyle bir manzarayla karşılaştığını, böylesi bir güzelliğine şahit olduğu için de kendini şanslı hissettiğini söyledi

 

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