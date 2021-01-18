Patlayan şeker diye çatapat yedi; ağzını yaktı, dişini çatlattı

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İngiltere'de Lisa Boothroyd isimli bir kadın, aldığı çatapatları patlayan şeker zannedip ağzına atınca yaralandı.

SWNS'in aktardığına göre Boothroyd, yakınlardaki bir markette gördüğü reklamdan sonra 'Fun Snaps' isimli çatapatları patlayan şeker sanarak aldı. Çatapatların şeker reyonunun yanında durduğu belirtildi.

Boothroyd, "Şekerleri' yememle ağzımda patlamalar meydana geldiğini hissettim" dedi. "Anında ağzımın yandığını hissettim" diyen Boothroyd, "Hâlâ canım acıyor, neredeyse bir dişimi kaybediyordum" diye konuştu.

Boothroyd'un ağzında ve dudaklarında kimyasal yanıklar meydana gelirken, bir dişini de çatlattığı ifade edildi.