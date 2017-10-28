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Patlayan mutfak tüpü, evi yaktı: 1 yaralı

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP'un Erfelek İlçesi'nde iki katlı bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı, ev kullanılmaz hale geldi

28 Ekim 2017 23:49

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'un Erfelek İlçesi\'nde iki katlı bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı, ev kullanılmaz hale geldi.
Erfelek İlçesi\'ne bağlı Alasökü Köyü\'nde Hüseyin Yazıcı’ya ait 2 katlı evde, mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. 
Yangında dumandan etkilenen ve hafif yaralanan ev sahibi Hüseyin Yazıcı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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