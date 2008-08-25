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Politika

Patlarsa canın, patlamazsa 105 YTL

Sabah gazetesi yazarı Umur Talu, Türkiye'de yaşamın ne kadar ucuz olduğunu çok güzel bir örnekle anlatıyor

25 Ağustos 2008 03:00

105 liraya bomba imha eder miydiniz?
Her köşesinde kahpe bomba fışkıran memlekette, tabii ki "kamu görevi, millet ve vatan aşkı" karşılıkla, parayla filan ölçülmez!
Lakin, kendinize sorun:
Siz bir bombayı kaç YTL'ye imha ederdiniz?
"Cumhuriyetçi" bir TV kanalındaki dizide, adı "Başçavuş" olarak tavuğa münasip görülenlerden bir astsubay, henüz hayattayken yazıyor (Bir tavuğa da "general" diyebiliyorsan, öteki tavuğa "medya patronu" diye seslenebiliyorsan mesele yok!):
"15 yıllık bomba imhacı astsubayım. Görevim, patlamamış, tuzaklanmış her türlü el yapımı patlayıcının imhası.
Genelkurmay'dan takip ettiğim kadarıyla, Güneydoğu'da günlük 30 olay olmakta. 28'i, tespit edilip biz imha astsubayları tarafından etkisiz hale getirilir.
Bu imha işleminin karşılığı 105 YTL almaktayız.
24 Nisan 2008'de, bomba imha uzmanı polislere 693 YTL ödenmesi için yasayı Cumhurbaşkanı onayladı.
Yapmış olduğumuz iş aynı ama biz yararlanamadık. Gözümüz onlarınkinde değil. Ama gözünüz bizimkinde olsun. Lütfen siz seslendirin."
Ne basit, değil mi! Patlarsa canın, patlamazsa 105 YTL.
Kendi hayatını ortaya koyarak hayat kurtaran bir insanın bunu çok olağanmış gibi anlatışını kavrıyor muyuz?
Onu esas kıran ise, yukarıdaki yazıdaki hususlar dahil, "adalet duygusu" meselesi. Yoksa bomba değil!
Aslında asker, sivil, en ciddi sorun bu: Adalet duygusu! Cumhuriyetin de, demokrasinin de, sosyal hukuk devletinin de büyük yalanı!

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