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Yaşam

Patlamış mısır 7000 yıldır yeniyor

Amerikalı bilim insanları, patlamış mısırın ilk kez yaklaşık 7000 yıl önce yendiğini ortaya çıkardılar.

20 Ocak 2012 02:00

T24 - Amerikalı bilim insanları, patlamış mısırın ilk kez yaklaşık 7000 yıl önce yendiğini ortaya çıkardılar.
 

Peru'nun kuzey bölgelerinde arkeolojik çalışmalarını yürüten araştırma ekibinin ulaştığı yeni bulgular arasında mısır koçanları da yer aldı.


Washington Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli bilim insanları milattan önce 4700 yılından kaldığı tespit edilen koçanların un yapımında kullandığını iddia ettiler.


Uzmanlar ayrıca koçanların bulunmasının mısırın o dönemde patlamış mısır olarak da tüketildiğini ortaya koyduğunu belirttiler. Araştırma ekibi tarafından bulunan mısır koçanları Güney Amerika'daki en eski mısır örnekleri olarak değerlendirildi.


Washington Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli arkeolog Dolores Piperno mısır tarımının 9000 yıl önce ilk kez Meksika bölgesinde yapıldığını belirtti.


Piperno mısırın besin maddesi olarak kullanılmasının, toprak işçiliğinin Güney Amerika'da ortaya çıkmasının öncesine dayandığına dikkat çekti.


Dolores Piperno mısırın bu dönemdeki beslenme alışkanlıkları içinde ağırlıklı bir yeri olmadığını belirtti. Paredones ve Huaca Prieta bölgesinde yapılan kazı çalışmalarının sonuçları Ulusal Bilimler Akademisi'nin akademik dergisinde (Proceedings of the National Academy of Sciences) yayınladı.


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