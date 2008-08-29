Patlamada yaralanan asker şehit oldu

İzmir'in Yağhaneler Semti'ndeki bombalı saldırıda ağır yaralanıp Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Er Hüseyin Arısoy şehit oldu. Yaşam mücadelesine kaybeden Arısoy'un cenazesinin, yarın hastanedeki töreninin ardından memleketi Niğde'ye gönderileceği bildirildi.



Geçen perşembe günü, Yeşillik Caddesi Elka Durağı yakınlarında park halindeki, çalıntı ve 34 UA 9521 sahte plakalı bir otomobile yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla Konak Subay Orduevi'nde görevli Albay Ahmet Kılınç, şoförü Murat Bekirgül, koruması Hüseyin Arısoy, 8 polis memuru ve 7 sivil çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Yaralılar içinde durumu en ağır olan Niğdeli Er Hüseyin Arısoy (21), Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanenin Beyin Cerrahisi Servisi'nde yoğun çabalarla yaşatılmaya çalışılan Arısoy, bugün sabah satlerinde şehit oldu. Arısoy'un şehit olduğu haberiyle Niğde'den İzmir'deki hastaneye gelen babası Zeki, annesi Arife Arısoy gözyaşlarına boğuldu.



HASTANEDE ASKERİ TÖREN DÜZENLENECEK



Genç yaşta teröre kurban giden lise mezunu Arısoy'un, 8 ay önce vatani görevini yapmaya başladığı, saldırıdan 1.5 ay önce de memleketine gidip ailesiyle hasret giderdiği öğrenildi. Şehit er Arısoy için Ege Ordu Komutanlığı'nca yarın, hastanede bir uğurlama töreni düzenleneceği, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye gönderileceği bildirildi.



Olayın ardından İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü önderliğinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan, terör örgütü üyesi bombacı Bünyamin Sürme ve yardımcısı Zeki Bulut'un de aralarında bulunduğu 8 zanlı İzmir'de sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.



