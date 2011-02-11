-PATLAMADA ÖLEN VE YARALANANLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ SAKARYA (A.A) - 11.02.2011 - Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek farikasındaki patlamada ölen kişiyle yaralanan 9 kişinin kimlikleri belirlendi. Yukarıçalıca köyündeki havai fişek farikasında meydana gelen patlamada ölen kişinin Hediye Hallaç (33), yaralananların ise Halit ve Hatice Durmuş, Hasan İbiş, Hüseyin Yılmaz, Mustafa Avcı, Sema Aksarı, Pınar Kocakuzu, Uğur Fide, Ali Solmaz olduğu tespit edildi. Otomobil ve ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toyotasa İlkyardım Hastanesine kaldırılan 5 yaralının tedavisinin sürdüğü, Özel Altınova Hastanesine kaldırılan 4 yaralının ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan Havai Fişek Üreticileri, Satıcıları ve Atıcıları Derneği Başkanı Arif Coşkun, yaptığı açıklamada, tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle patlama olduğunu belirterek, patlamada yaralanarak hastaneye kaldırılan 1 kişinin öldüğünü söyledi. Patlama olan bölgede inceleme yaptıklarını ve önemli bir hasar görmediklerini ifade eden Coşkun, ''Patlamadan dolayı parça tesirleri var. Bunun nedeni bilinmiyor. Savcılık ve ekipler araştıracak. Maalesef bir kadın işçimiz hayatını kaybetmiştir. Birkaç yaralı daha var, onların akıbetini bilmiyoruz. İşimizin doğasında bu var. Patlayıcı madde üretiyoruz. Talimatnamelere uyulmazsa, yeterli güvenlik önlemi alınmazsa kaza kaçınılmaz oluyor'' dedi. Patlamanın meydana geldiği fabrikanın yeni bir fabrika olduğunu söyleyen Coşkun, ''AB ülkelerini de düşünecek olursak havai fişek üretiminde en modern tesis. Bu fabrikada güvenlik en üst düzeyde. Güvenlik konusunda en ufak bir sıkıntı yok'' diye konuştu. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.