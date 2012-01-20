-Patlamada 5 kilogram TNT kullanılmış İSTANBUL (A.A) - 20.01.2012 - Hakkari'de emniyet tarafından kullanılan servis midibüsünün geçişi sırasında patlatılan bombanın, uzaktan kumandalı ve el yapımı olduğu, 5 kilogram TNT patlayıcı ile hazırlandığı bildirildi. Emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Bulak Mahallesi Bulvar Caddesi'nde dün saat 15.35'te meydana gelen patlamanın ardından Bomba İmha İnceleme Büro Amirliğince yapılan incelemede, bombanın uzaktan kumandalı ve el yapımı olduğu, 5 kilogram TNT patlayıcı ile hazırlandığı ve bir otomobilin bagajına yerleştirildiği belirlendi. Bu arada, emniyet tarafından kullanılan sivil servis midibüsünün geçişi sırasında patlatılan bomba nedeniyle 4'ü polis memuru 26 kişinin yaralandığı, yaralılardan üniversite öğrencisi olduğu belirtilen Zeki Yeşil'in hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayda beline gelen şarapnel parçasıyla yaralanan polis memuru Gürkan Arıkan, ayağına gelen şarapnel ile yaralanan polis memuru Serkan Öztaş, patlamanın şiddeti ile basınçtan etkilenen polis memurları Yusuf Kaya ve Ramazan Özuğur'un kaldırıldıkları Hakkari Askeri Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların ise Hakkari Devlet Hastanesi, Hakkari Askeri Hastanesi ve Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıkları bildirildi. Patlamanın ardından olay yerinde toplanan yaklaşık 500 kişilik terör örgütü yandaşı grubun kamu görevlilerine taşlı saldırıda bulunarak, görev yapmalarını engellediği ve fail ya da faillerin kaçmasına yardımcı oldukları belirtildi.