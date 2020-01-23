Patlama değil kadın cinayeti: Erkek arkadaşı Gamze'yi odaya kilitleyip eve ateşe vermiş

Patlamayla ilgili olarak itfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, evi Fatih Alp Ü.’nün ateşe verdiği belirlendi. Dini nikahlı eşi Gamze Esen ile bilinmeyen nedenle tartışan Fatih Alp Ü.’nün, Gamze Esen'i üst kattaki bir odaya kilitledikten sonra benzin döküp evi yaktığı iddia edildi. Evdeki incelemede benzin bidonunun bulunduğu, Fatih Alp Ü.’nün de ifadesinde evi kendisinin ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Gamze Esen'in cenazesi, Nazilli Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan Kanalyolu Camisine getirildi. Vahşi bir cinayete kurban giden Esen'in cenazesine ailesi, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Esen'in cenazesi öğle namazı sorası kılınan cenaze namazının ardından Eğri Boyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Gamze o evden asla çıkamazdı"

Bir yakınının omzuna sarılarak gözyaşı döken acılı anne, yaşadığı acıya daha fazla dayanamayarak bir anda yere yığıldı. Acılı annenin feryatları, cenazeye katılanların duygusal anlar yaşamasına neden oldu. 112 Acil Servis görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan anne, gözetim altına alındı.