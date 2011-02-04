'Patlama burada olmadı anne' dedi ama...

T24 - Ankara'daki patlamalarda hayatını kaybeden işçiler geride yürek yakan hikayelerini bıraktı. İkinci patlamada hayatını kaybeden Hüseyin Yıldız’ı ilk patlama sonrası arayan annesi "Burada olmadı" sözleri üzerine rahatladı. Ama ikinci patlamada acı haber geldi.





Baba İlyas Kavak oğlunu son yolculuğuna güçlükle uğurladı. 28 yaşındaki Dursun Kavak Ostim'deki ilk patlamada hayatını kaybedenler arasındaydı.



5 çocuklu Kavak ailesinin tek erkek çocuğuydu. Ostim Mega Center'daki işe 2 ay önce başlamıştı.



Banka kredisi ile ev aldı. İçini dayadı döşedi. Son isteği eski olan otomobilini yenilemekti onu da başardı.



Ailesi göz yaşları içinde uğurladı Dursun'u. Babası oğlunun tabutunun başından uzun süre ayrılamadı..



26 yaşındaki Hüseyin Yıldız ikinci patlamada hayatını kaybetti. Kaynak ustasıydı. Asgari ücretle ailesini geçindirmeye çalışıyordu.



Annesiyle son telefon konuşması ilk patlama sonrasında oldu. Anne Hüsniye Yıldırım, oğlunun "patlama burada değil" sözleri üzerine rahatladı. Ama ikinci patlamada acı haber geldi.



Abdullah Karakulak ilk patlamada hayatını kaybetti. 30 bin liralık ev kredisini ödemek için çalışıyordu. 50 yaşındaydı. Acı haber üzerine oğlu Fatih Karakulak Balıkesir’den geldi.



En büyük dram Çapraz ailesinde yaşandı. Çapraz ailesi Aydemir ve Aydın'ı aynı anda kaybetti. Yine aynı işyerinde çalışan diğer kardeş Ekrem Çapraz ise, patlama günü işe gelmediği için kurtuldu.





