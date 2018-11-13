Patisi ampute edilen kedi, yaralı bulan turistle Almanya'ya gidecek

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, Alman Andre Finkemeyer\'in sokakta bulduğu yaralı kedinin sol patisi ampute edildi. Finkemeyer, hayvanı Almanya\'ya götürmek istediğini dile getirdi. Kedinin, tedavisinin ve yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Finkemeyer ile gidebileceği belirtildi.

Manavgat\'ın Side Mahallesi\'ndeki 5 yıldızlı otelde, ailesiyle tatil yapan Alman Andre Finkemeyer, 26 Kasım akşamı, sokakta sol patisinin yaralı olduğunu gördüğü sokak kedisini alıp, otel yetkililerine durumu bildirdi. Veterinere götürülen kedinin muayenesinde sol patisinin, muhtemelen araç çarpması sonucu yaralandığı, bu nedenle hayvanın tamamen şişen patiyi kullanamadığı tespit edildi. Kediyi birkaç gün izleyen veteriner, yaralar nedeniyle vücut bütünlüğünün tehlikeye girdiğini belirleyerek, sol patiyi ampute etti. Kedinin, 3 ayaklı yeni haline uyum sağladığı görülürken, dikişlerinin de ilerleyen günlerde alınacağı belirtildi.

\'AYAĞI TERS DÖNMÜŞTÜ\'

Otelin halkla ilişkiler müdürü Derya Altmış, kedinin, 26 Kasım\'da kendisinin nöbetçi olduğu gece otelde kalan misafirler tarafından bulunarak, getirildiğini söyledi. Altmış, \"Hep birlikte baktık, yürüyemiyordu. Sol ayağı tamamen ters dönmüştü. Ertesi gün hemen veterinere götürdük. Maalesef ampute edilmek zorundaydı ayak. Onu da hemen ameliyat ettirdik\" dedi.

\'ALMANYA\'YA GÖTÜRMEK İSTİYORLAR\'

Otelde kalan misafirlerinden kediyi yaralı bulan Andre Finkemeyer\'in, hayvanı Almanya\'ya götürmek istediğini anlatan Altmış, \"Tesisimizde kalan ve kediyi bulan misafirlerimiz, sahiplenmek istedi. Almanya\'ya hayvan götürülmesi eskisi gibi değil. 3- 4 ay karantina dönemi var. Aşıları tamamlandıktan sonra kanı Ankara\'ya gönderildikten sonra kendileri gelip Almanya\'ya götürecek\" diye konuştu.

\'KESMEK ZORUNDA KALDIK\'

Veteriner Mustafa Koç ise kediye ilk muayenesini yaptıklarında sol patisinde sinirlerin koptuğunu, bu nedenle de ayağını sürüdüğünü fark ettiklerini anlattı. Koç, \"Ayaktaki yaraların sürtünmeden kaynaklanan yaralar olduğunu, enfeksiyon kaptığını ve tüm vücudu kaplayacak bir enfeksiyon olabilmesi ihtimaline karşı da ayağı ampute etmek zorunda kaldık. Ampute kararını verirken oldukça zorlandık. Bu nedenle kediyi 2- 3 gün izledik. Antibiyotik tedavisiyle birlikte o ayağı kesmek zorunda kaldık\" dedi.

\'ÇOK DAHA SAĞLIKLI VE AKTİF OLACAK\'

Kedinin çok sağlıklı olduğunu da aktaran Mustafa Koç, \"Şu anda 3 ayakla çok daha sağlıklı, çok daha aktif bir kedi olacağını inanıyoruz. Ampütasyon işlemi gerçekleştikten sonra bir adaptasyon süreci var, dikişlerinin alınma süreci var, antibiyotik tedavisini tamamlama süreci var. Onları tamamladıktan sonra otele teslim edeceğiz\" diye konuştu.



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