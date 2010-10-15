-''PATENT'' SERDAR ORTAÇ'IN ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Serdar Ortaç'ın müzik dünyasına ilişkin haberler ile video kliplere yer verilen müzik paylaşım sitesi ''sortube'' ile Google arasında yaşanan ''patent savaşı''nı Ortaç kazandı. Ortaç'ın Türk Patent Enstitüsü'nden isim hakkını aldığı ''sortube''un ''youtube''a benzediği gerekçesiyle Google'nin yaptığı itirazda enstitü, Ortaç'ı haklı buldu. Pop müziğin tanınmış ismi Serdar Ortaç, ''sortube'' ismini Türk Patent Enstitüsü'nden marka olarak üstüne tescil ettirmesinin ardından, ilk etapta müzik paylaşım sitesi olarak ''www.sortube.com'' adresiyle ön plana çıkan markayı ayrıca kozmetik, elektronik aletler, kuyumculuk, reklam ve mağazacılık, haberleşme hizmetleri, eğitim-öğretim hizmetleri ile bilimsel araştırma sektörlerini içeren sınıfların adına tescilini istedi. Markanın ilana çıkmasının ardından ''sortube'' marka başvurusuna Google Inc. tarafından 2 yıl önce ''youtube'' markasına benzerlik ve söz konusu markanın alanındaki tanınmışlığı gerekçesiyle Türk Patent Enstitüsüne itirazda bulunuldu. Enstitü tarafından verilen kararda, ''sortube''nin marka tescil başvurusundan reklamcılık, pazarlama, halkla ilişkiler, radyo ve televizyon yayın hizmetleri, haber ajansları gibi hizmetleri, film, televizyon ve radyoa programları yapım hizmetlerinin çıkarılmasına, sitenin aynı isimle devam etmesine karar verdi. Bu şekilde ''sortube'' sitesi Serdar Ortaç adına tescillenmiş oldu. -''İPTAL İÇİN 'İCON'A BAŞVURMASI GEREKİYOR''- Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları konusunda Serdar Ortaç'ın danışmanlığını yapan Adres Patent Genel Müdürü Avukat Ali Çavuşoğlu, müvekkili Ortaç'ın ''sortube'' markasını tescil ettirmek için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulunduğunu ve markanın tescil edildiğini söyledi. Markanın, Google Inc'e ait video paylaşım sitesi ''youtube'' ile benzerlik taşıdığı gerekçesiyle şirket tarafından Türk Patent Enstitüsü'ne başvurulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Google'ın itirazının ''sortube'' markasının Türkiye'de tesciline dayandığını anlattı. Çavuşoğlu, ''tube' kelimesi televizyon anlamına geldiğinden herkes kullanabilir. Dolayısıyla bizim markamız zaten ''youtube''a benzemiyor. Enstitüde sanatçının lehine karar vererek sitenin aynı isimle devamı yönünde karar verdi. 'Sortube', 'com' ibaresini veren Amerika'daki İcon şirketinden tescillidir. Google'nin 'sortube'nin iptal olması için İcon'a başvurması gerekiyor. Bildiğimiz kadarıyla Google'in böyle bir başvurusu yok'' dedi.