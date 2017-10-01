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Paten ile tehlikeli yolculuk

    Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, (DHA) Göztepe D-100 karayolunda 5 gencin patenleriyle yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

01 Ekim 2017 18:02

 

 

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, (DHA) Göztepe D-100 karayolunda 5 gencin patenleriyle yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Kadıköy istikametine doğru patenleriyle ilerleyen 5 arkadaş trafiğe aldırış etmeden hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı. Seyir halindeki bir kamyonun kasasına takılan 5 genci fark eden şoför, aracını durdurdu ve gençleri uyardı. Patenciler uyarılar sonrası kamyonu bırakarak yollarına devam etti. Buradan da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yoluna giren gençler, karşı yola geçtiler ve ters yönde ilerledi. Tehlikeli yolculuklarına bir süre de böyle devam eden gençler daha sonra gözden kayboldular.  

(FOTOĞRAF)


 

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