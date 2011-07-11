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Yaşam

PATATESİN GENETİK HARİTASI ÇIKARILDI ANKARA (A.A)

11 Temmuz 2011 15:09

-PATATESİN GENETİK HARİTASI ÇIKARILDI ANKARA (A.A) - 11.07.2011 - Temel besin kaynaklarından patatesin genetik haritasının tamamının çıkarıldığı bildirildi. Uluslararası ekibin çalışmasına katkıda bulunan James Hutton Enstitüsü araştırmacıları, genetik haritanın çıkarılmasının artık patatesin daha gelişmiş türlerinin üretilmesine imkan vereceğini belirtti. Enstitünün başkanı Prof. İain Gordon, patatesin genetik şifresinin çözülmesinin daha verimli, hastalıklara ve böceklere daha dirençli türlerin yetiştirilmesine imkan sağlayacağını söyledi. Ancak araştırmanın henüz tamamlanmış sayılmayacağı, bitkinin genetik dizilimini analiz etmenin yıllar alacağı belirtildi. Araştırmacılar, sözkonusu özellikleri taşıyan bir türün yetiştirilmesinin 10 yıl alabileceğini belirtti. Patates dünyanın en çok üretilen dördüncü gıda ürünü.

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