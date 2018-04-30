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'Patatesi değiştir' dedi, garson bıçağı yüzüne fırlattı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yaşayan İranlı Masoumeh Bahamin, 5 ay önce restoranda soğuk ve ketçaplı servis edilen patates kızartmasının değiştirilmesini istediği garsonun fırlattığı bıçakla yüzünden yaralandı

30 Nisan 2018 17:13

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da yaşayan İranlı Masoumeh Bahamin, 5 ay önce restoranda soğuk ve ketçaplı servis edilen patates kızartmasının değiştirilmesini istediği garsonun fırlattığı bıçakla yüzünden yaralandı. İranlı kadın, olayın üzerinden onca zaman geçmesine rağmen konunun halen soruşturma aşamasında olmasına tepki gösterdi.
Antalya\'da yerleşik yaşayan Masoumeh Bahamin, geçen yıl kasım ayında arkadaşı Ahmet Önen ile Muratpaşa ilçesinde bir restoranda köfte ve patates kızartması sipariş etti. Patates kızartmasını ketçapsız ve sıcak talep eden İranlı kadın, siparişinin soğuk ve ketçaplı servis edilmesi üzerine garsondan değiştirilmesini talep etti. Adının Nilüfer olduğu öğrenilen garson, iddiaya göre \"Yemeyin gidin o zaman\" deyince İranlı kadın ile arkadaşı tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahamin ile arkadaşı, restorandan ayrılmak için kapıya ilerledikleri sırada restoran garson kadının küfürlü sözleri üzerine arkasını döndü. Bu sırada garson kadının fırlattığı bıçak Bahramin\'ın yüzüne isabet etti. Sol gözünün altında 3 santimetrelik kesiyle elmacık kemiğine uzanan yarık oluşan Bahramin, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gördü. Polis merkezinde ifade veren Bahramin, garsondan şikayetçi oldu.
Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen konunun halen soruşturma aşamasında olduğunu söyleyen Masoumeh Bahamin, \"Olay günü arkadaşımla istediğimiz bir yemekti. Soğuk ve ketçaplı patatesin değiştirilmesini istedik. Olayların buraya geleceğini bilsem hiç bunları istemezdim. Olay günü neredeyse gözümü kaybedecektim. Ancak bunu bana yapan kişi tutuklanmadığı gibi halen sonuç çıkmadı. Ben ise hala yüzümdeki izin geçmesi için pahalı kremler kullanıp tedavi görüyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum\" dedi.

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