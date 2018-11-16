"Patates ve soğan fiyatları ocak ayında artacak"

Pazarda soğan 5 patates 4 liradan satılırken yeni zam riskine karşı önlemler alınıyor. Yetkililer ise patates ve soğanda fiyat artışının süreceğini belirtiyor.

Geçen yıl yaşanan fiyat düşüşleri patates ve soğan ekimini olumsuz etkiledi. ekim alanlarının daralması rekolte düşüşlerine neden olurken fiyatları da arttırdı. Dünya gazetesinden Beyza Coşkuntürk'ün haberine göre, Soğanın kilosu pazarda 5 liraya kadar çıkarken patates fiyatı ise üreticide 1.70-1.90 lira arasında, pazarda ise kilosu 4 lirayı buluyor. Soğanda fiyat artışının diğer bir nedeninin ise küf hastalığı olduğunu kaydeden yetkililer, patates ve soğanda fiyat artışının süreceği görüşünü dile getirdiler.

"Soğanda nisana kadar fiyatlar artacak"

Soğan fiyatının küf hastalığı nedeniyle bir anda artış gösterdiğini dile getiren Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, "Ancak fiyatlar şimdi durağan seyrediyor. Şunu ayırt etmek lazım; Soğandaki fiyat artışının nedeni stokçuluk değil, piyasaya arz etmek üzere depolarda bekleyen soğanın küf hastalığı nedeniyle zarar görmesi, çürüğe ayrılması. Bugün halden 3.5 liraya çıkan soğan, üzerine masraflar eklendikten sonra tüketiciye 4-5 liraya ulaşıyor. Ocak-şubat aylarında fiyatın biraz daha yükseleceği tahmin ediliyor. Nisan ayında ise Adana'da sökümün yapılmasıyla, yani yeni hasatla birlikte soğanın ateşinin söneceğini düşünüyoruz" diye konuştu.