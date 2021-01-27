Patates ve soğan çürümeye yüz tuttu; üretici lokanta ve kafelerin açılmasını istiyor

Soğan ve patates yetişen bölgelerde ürünlerin yüzde 30'unun çürümeye yüz tuttuğu belirlendi. 1 liraya mal olup 60 kuruşa bile satılamayan patates ve soğanın tüketiminin artması için pandemi nedeniyle kapalı bulunan lokanta ve kafelerin açılması istendi.

İki sezon önce kilosu iki haneli rakamlara çıkan patetes ve soğan şimdi de fiyat düşüşü ile endişelendiriyor. Çiftçinin elinde kalan soğanın yüzde 20’sinin çürüdüğü, patatesin ise nisan ayına kadar satılmadığı takdirde çürümeye başlayacağı belirtildi. Patates ve soğan üretiminde önde gelen bölgelerin Ziraat Odası Başkanları durumun çok ciddi olduğunu, her iki üründe ihracat yollarının bir an önce açılması gerektiğini söyledi.

Dünya gazetesinin haberine göre; CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Türkiye’nin soğan ihtiyacının yüzde 36’sını karşılayan Ankara’nın Polatlı İlçesinde, ekonomik kriz ve Covid-19 salgını nedeniyle soğan üreticilerinin ellerinde kalan ürünlerin yüzde 20’sinin çürüdüğünü söyledi.

"TMO bir an önce alım yapmalı"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, Niğde’nin en çok patates yetiştirilen iller içinde olduğunu, yılda ortalama 830 bin ton patates üretildiğini, bu rakamın kayıt dışı ile beraber 1 milyon tonu bulduğunu belirterek şunları söyledi: "Üretici 1 TL’ye mal ettiği patatesi 60 kuruşa dahi satamadığından dolayı depolamak zorunda kaldı. Depolanan bu patatesler, mart ve nisan aylarına kadar satılmadığı takdirde çimlenme ve çürüme başlayacaktır. Bu konuda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bir an önce alım yapmalıdır."

Ziraat Odaları başkanları, depolarda 450 bin tona yakın ürünün depolarda olduğunu, restoran, otel ve yurtların kapalı olmasından ötürü talebin azaldığını belirterek, ihracatın önünün açılması talebinde bulundular.

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