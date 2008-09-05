T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Patates ve çay, kansere karşı koruyor

Uzmanlar, bazı yiyeceklerin ömrü uzatıcı etkileri olduğunu açıkladı. İşte o gıdalar:

05 Eylül 2008 03:00

Uzmanlar, bazı yiyeceklerin ömrü uzatıcı etkileri olduğunu açıkladı. İşte o gıdalar:

• Diyabete karşı, günde iki fincan kahve için. Kahvenin kalsiyum deposu olan sütle birlikte içilmesi, kafeinin kemikleri zayıflatmasını önlüyor.
• Badem, kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Aynı zamanda damar tıkanıklıklarını önleyerek, dolaşım sistemini düzenler.
• Patates; akciğer kanseri, diyabet ve kalp krizine karşı koruyucu bir rol oynar, fakat patatesi kızartmak yerine haşlayarak tüketmek gerekir.
• Çayın her türlüsü faydalıdır. Çay; özellikle kanser riskini aza indirgeme konusunda çok önemli bir rol oynar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24