Patates ve çay, kansere karşı koruyor

Uzmanlar, bazı yiyeceklerin ömrü uzatıcı etkileri olduğunu açıkladı. İşte o gıdalar:



• Diyabete karşı, günde iki fincan kahve için. Kahvenin kalsiyum deposu olan sütle birlikte içilmesi, kafeinin kemikleri zayıflatmasını önlüyor.

• Badem, kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Aynı zamanda damar tıkanıklıklarını önleyerek, dolaşım sistemini düzenler.

• Patates; akciğer kanseri, diyabet ve kalp krizine karşı koruyucu bir rol oynar, fakat patatesi kızartmak yerine haşlayarak tüketmek gerekir.

• Çayın her türlüsü faydalıdır. Çay; özellikle kanser riskini aza indirgeme konusunda çok önemli bir rol oynar.

