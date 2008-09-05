Patates ve çay, kansere karşı koruyor

Uzmanlar, bazı yiyeceklerin ömrü uzatıcı etkileri olduğunu açıkladı. İşte o gıdalar:
• Diyabete karşı, günde iki fincan kahve için. Kahvenin kalsiyum deposu olan sütle birlikte içilmesi, kafeinin kemikleri zayıflatmasını önlüyor.
• Badem, kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Aynı zamanda damar tıkanıklıklarını önleyerek, dolaşım sistemini düzenler.
• Patates; akciğer kanseri, diyabet ve kalp krizine karşı koruyucu bir rol oynar, fakat patatesi kızartmak yerine haşlayarak tüketmek gerekir.
• Çayın her türlüsü faydalıdır. Çay; özellikle kanser riskini aza indirgeme konusunda çok önemli bir rol oynar.