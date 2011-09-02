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Yaşam

Patara'da yeni bir kilise ve mezarlık bulundu KAŞ (A.A)

02 Eylül 2011 17:27

-Patara'da yeni bir kilise ve mezarlık bulundu KAŞ (A.A) - 02.09.2011 - Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarındaki Patara Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, erken Hristiyanlık dönemi kilisesi ve yanında bir Hristiyan mezarlığı ortaya çıkarıldı. Akdeniz Üniversitesi ve Almanya'nın Mainz Johannes Gutenber Üniversitesi ile ortak yürütülen kazılar, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloij Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında devam ediyor. Likya Uygarlığı'nın başkenti Patara'daki bu yılki kazılarda, erken Hristiyanlık dönemine ait bir kilise ve yanında bir Hristiyan mezarlığı gün ışığına çıkarıldı.  Prof. Dr. Işık, yaptığı açıklamada, kilisenin içinde, MS 325 yılında Likya adına İznik Konsili'ne katılan bir azizin mezarının da bulunduğuna dikkati çekti. Alanda farklı türlerden mezarlara rastladıklarını anlatan Işık, ''Kilisenin şu anda açılımı tamamlanmış durumda. Bu mezar çalışmalarıyla birlikte, yöreye ait olmayan, torpido şeklindeki mezar türleri de ortaya çıktı. Bu mezarların buraya dışarıdan yerleşen insanlara ait olduğunu düşünüyoruz'' dedi.

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