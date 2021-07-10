"Patara'nın çalınan kumları için tutanak tutan memur, ikinci kez görevden alındı"

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden çalınan 2 bin 168 kamyon kumla ilgili, "Değil bölge müdürü Sayın Cumhurbaşkanımız gelse ben bu zaptı tutacağım" diyen muhafaza memuru Umut Utku, ikinci kez görevinden alındı.

Bölgedeki diğer muhafaza memurlarının da “Bize karşı çıkarsanız sizin de sonunuz Umut Utku gibi olur” sözleriyle tehdit edildiğini ileri süren Tarım Orman-İş Başkanı Şükrü Durmuş, “Kamu gücünü kötüye kullanan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı hakkında Antalya Valiliği’ne, İçişleri Bakanlığı’na ve Antalya İdari Mahkemesi’ne başvurduk. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Tarım Orman-İş Başkanı Şükrü Durmuş, şubat ayında Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden 2 bin 168 kamyon kum çalınıp satıldığını duyurmuştu. Patara’da görev yapan bir muhafaza memurunun, kum çalınma olayını yargı sürecine taşıyabilmek için kayıt almak isterken AKP Kaş İlçe Yöneticisi tarafından engellendiği belirtilmişti. Ayrıca memurun, Kaş Kaymakamı tarafından da “Cumhurbaşkanımız gelse ben bu zaptı tutacağım” dediği için “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla görevinden alındığı, sonra da görevine iade edildiği belirtilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından muhafaza memuru Umut Utku, bir kez daha görevinden alındı.

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"Bize karşı çıkarsanız sizin de sonunuz Umut Utku gibi olur" tehdidi

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Şükrü Durmuş, “Kaş Kaymakamı Şaban Yazıcı, hiçbir müfettiş raporu ve yargı kararı olmaksızın, görevini yapan meslektaşımızı görevinden uzaklaştırdı. Bu kamu gücünü kötüye kullanmaktır” dedi.

Bölgede diğer muhafaza memurlarının da tehdit edildiğini söyleyen Durmuş, “Kaş Kaymakamı’na sormak isteriz: Bölgede yaşanan kum hırsızlığına adları karışan AKP ilçe yöneticisi Osman Deniz Karataç, belediye meclis üyesi Tevfik Taner ve hafriyat şirketi sahibi Mustafa Bahar, diğer kamu personeline yaptığı ‘Bize karşı çıkarsanız sizin de sonunuz Umut Utku gibi olur’ tehditlerini sizden cesaret alarak mı söylemektedir?” sorusunu yöneltti.

Durmuş, “Kamu gücünü kötüye kullanan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı hakkında Antalya Valiliği’ne, İçişleri Bakanlığı’na ve Antalya İdari Mahkemesi’ne başvurduk. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.