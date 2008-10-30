Pastırma yazı başlıyor

Hava sıcaklığı 3 gün içinde yaklaşık 6 derece artacak. Cuma günü sıcaklık İstanbul’da 26, İzmir ve Antalya’da 28 dereceyi görecek.



Bugün Ege üzerinden gelecek sıcak hava dalgası, yarın Marmara, Ege ve Akdeniz’de sıcaklığı 30 dereceye doğru çıkaracak. İç Anadolu ve Ankara’da da sıcaklık 25 dereceye yaklaşacak. Sıcak ve güneşli havanın Türkiye’de 5-6 gün boyunca kalması bekleniyor.



Pastırma yazı olarak adlandırılan ısınmayla Lodosla birlikte başağrısı, halsizlik gibi sağlık sorunlarında artış yaşanabileceğine de dikkat çekiliyor.

