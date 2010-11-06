Pastırma yazı 10 gün daha sürecek

T24 - Türkiye'de bayrama kadar hava koşulları değişmeyecek. Yaklaşık 10 gün daha ılık ve güneşli hava devam edecek.



Türkiye bayrama yaklaşırken, pastırma yazı 10 gün daha devam edecek.

İstanbul'da rüzgar lodosa dönecek, nem artacak ve pazar-pazartesi havayı bulutlandıracak. İzmir Körfezi ve Ankara puslu, gökyüzü biraz kapanacak. Bursa'da pazartesi hafif yağmur olasılığı var.



İşte bölge bölge hava raporu...

Marmara ısınırken bulutlanacak, lodosla artacak nem gökyüzünü kapatabilir. Edirne ve Çanakkale'de yağmur olasılığı bulunuyor. Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcak olacak.

İç Anadolu'da sabahları oluşan sis en fazla Ankara, Konya, Çankırı arasını etkiliyor. Lodosla önümüzdeki günler daha ılık ama daha bulutlu geçecek.

Ege'de Kütahya ve Afyon'da hava kirliliği arttı. Rüzgar lodosa döndü, hava artık daha sıcak ama biraz bulutlanıyor. Libya üzerinden çöl tozları da gelecek.

Akdeniz'in sahilleri sıcak ve güneşli, Güneydoğu'da uzun bir süre daha yağmur yok, bölgeye güneş hakim olacak.

Doğu Anadolu'da havanın açık olması nedeniyle gece çok düşen sıcaklık hafta sonu biraz artacak. Güneşli hava 5-6 gün sürecek.

Karadeniz'in tamamı güneşli olacak. Bolu, Karabük-Çorum arasında sis görülecek. Sahiller boyunca mevsimin en sıcak ve güneşli günleri yaşanıyor.



