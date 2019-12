Pastırma yapmanın tam zamanı

Sonbaharın son ayı Kasım. Hava sıcaklığı 20 dereceye ulaşırken, özellikle batı bölgeler yazdan kalma günlere devam ediyor. Bu güzel havalar şaşırtıcı görülse de meteorolojik açıdan çok sıra dışı değil. Çünkü kamuoyunda pastırma yazı ya da pastırma ayazı olarak adlandırılan bu dönemde yağış ve nem azalıyor, hava sıcaklığı da artıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığı hafta boyunca çok büyük değişiklik göstermeyecek. Bazı bölgelerde hafta sonunda birkaç derece azalacak.



Halk arasında pastırma yazı olarak bilinen bu dönemin aslındaiki adı var; birincisi "pastırma yazı", ikincisi "pastırma ayazı". Tarihsel olarak kışa ilerlerken son bir yazı anımsatan günler dizisinin adı sıcak sevenler için "pastırma yazı", serin sevenlere içinse "pastırma ayazı" olmuş.



Pastırma yazı, ya da pastırma ayazı terimi, pastırmanın bu dönemde en iyi olgunlukta yapılmasından, et ile çemenin soğuk ve yağışsız gecelerde daha iyi kaynaşmasından, yani pastırma kurutma işinin bugünlerde yapılmasından geliyor. Özellikle Karadeniz’in bir kesimi İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimizde de şu an görülen ve hafta boyunca çok değişmeyecek olan havanın bu hali pastırma yapımına oldukça elverişli.



Et ile çemenin iyi bir şekilde kaynaşabilmesi için bu hafta sonuna kadar Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da da sürecek olan yağışsız havaya, yani ayazlı gecelere ihtiyaç var. Gece ayaz olmasını sağlayan yüksek basınçlı, yani açık havalarda haliyle gündüze de hava yansıyor ve güneşin görülmesi ile yazı anımsatan günler oluşuyor.



Pastırma yazının ABD'deki muadili de Indian Summer (Kızılderili Yazı). Kışa girmeden önce yaşanan ve ilk etkili don olayının ardından yazın geri dönmesi olayına diyorlar.