Pastırma sıcakları bitiyor, kara kış geliyor

Türkiye’de 10 gündür devam eden mevsim normallerine göre sıcak olan havanın bugün sona ermesi ve hava durumunda 5-6 derecelik düşüş olması bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu ayın sonuna doğru doğuya kışın geleceğini söyleyebiliriz. Sonra yavaş yavaş batıya doğru ilerleyecek. Ocak civarında da tüm ülkeyi etkisini altına almış olacak" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, halk arasında bilinen adıyla "pastırma sıcakları" nedeniyle bir süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarının yaşandığını söyledi.

Pastırmanın bu dönemde hazırlanmasından dolayı bu döneme "pastırma sıcakları" denildiğini kaydeden Şen, "Söz konusu sıcaklar ekimin son haftası ile kasımın ortalarında görülür. Bu dönemde gündüz güneşten dolayı fazla ısınma oluyor. Geceleri ise gökyüzü açık olduğu için aşırı soğuma meydana geliyor. Bundan dolayı gece ile gündüz arasında sıcaklık farkı açılıyor. Bu dönemin en belirgin özelliği bu" dedi.

''Cumartesi son gün''

Prof. Dr. Şen, yavaş yavaş bu sıcaklıkların sonuna gelindiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Pastırma sıcaklarının son demlerini yaşıyoruz. Cumartesi son gün. Cumartesinden sonra hava mevsim normallerine dönüyor. Hava sıcaklıkları, ülke genelinde ortalama 5-6 derece düşecek. Özellikle doğu bölgesinde sıcaklıklarda azalma bekliyoruz. Bu bölgede yaklaşık 5-6 derece, batı bölgelerinde de 4-5 derece kadar düşecek. Artık pastırma sıcaklarının da bitmesiyle yavaş yavaş kış geliyor. Bu ayın sonuna doğru doğuya kışın geleceğini söyleyebiliriz. Sonra yavaş yavaş batıya doğru ilerleyecek. Ocak civarında da tüm ülkeyi etkisini altına almış olacak."

Sıcaklıkların sona ermesiyle hava olaylarında birtakım değişikliklerin yaşanmasının mümkün olduğunu dile getiren Şen, "Hasta olmamak için artık daha çok dikkat etmek gerekiyor. Pastırma sıcaklarından dolayı ülke genelinde bir süredir yağışsız bir hava var. Sıcaklıkların bitmesiyle pazartesiden sonra ufak tefek yağışlar görülebilir ancak öyle çok kayda değer bir yağış görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Orhan Şen, pastırmanın en ideal şekilde bu dönemde kuruduğunu belirterek, "En güzel pastırmanın yapılması için bu hava şartlarının yaşanması gerekiyor. Mesela şu an Kayseri'de hava sıcaklıkları gece eksi 3, gündüz 18 derece civarında. Hava şartlarının bu kadar uygun gitmesi pastırma sevenlerin de yüzünü güldürdü. Bu sene oldukça lezzetli pastırma sofraları süsleyecek" şeklinde konuştu.