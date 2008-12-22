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Kültür-Sanat

'Pastırma' Latince mi?

Pasma yok, paskı yok, pasın yok, pastırma niye olsun? Yoksa pastırmanın kökeni Latince mi?

22 Aralık 2008 02:00

Pasma yok, paskı yok, pasın yok, pastırma niye olsun? Yoksa pastırmanın kökeni Latince mi?

Taraf Gazetesi yazarı Sevan Naişanyan’ın yazısına göre; basmak fiili Türkçede mevcut ve canlıyken bunun türevinin ses değişimine uğraması bilinen tüm dilbilim yasalarına aykırı düşer. Pasma yok, paskı yok, pasın yok, pastırma niye olsun? Üstelik pastırma yapımında bastırma işlemi yer almaz; et çemene bulanır ve askıda kurutulur.

Pastırma sözcüğü 17. yüzyıldaki en erken örneklerde bugünkü anlamda değil, birkaç türlü bulamaç ve özellikle “yulaf bulamacı” anlamında kullanılıyor. Bu durumda Rumca pasti (=bulamaç) sözcüğüyle ilişki kurmak kaçınılmaz görünüyor. Acaba pastırma etin değil de çemen adı verilen bulamacın adı mı? Ama o zaman da -ırma ekini açıklamaktan aciz kalıyoruz. Rumcada buna benzer hiçbir şey yok.

Amerikancada pastrami diye bir et mamulü var, bizim pastırmaya yakın. Bu kelime Yidişçeden, yani Yahudi Almancasından geliyormuş. O da Romence pastramă’dan alınmış. Romence kelime Türkçeden aktarmadır herhalde, besbelli, deyip Romence sözlüklere göz atıyoruz. O da ne? Păstra Romence “tuzlayıp saklama, koruma” demekmiş, Latinceden gelirmiş.

Hadi bakalım, çık işin içinden!

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