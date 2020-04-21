Pastırma fiyatları yüzde 20 arttı, bir dilimi 3 lira oldu!

Kayseri'nin meşhur lezzetlerinden pastırmanın kilo fiyatı, 145 TL'den 170 TL'ye yükseldi. Büyükbaş hayvanın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın 0,18 gram dilimi ise 3 TL oldu.

Kayseri'de antrikot, bonfile, sırt, kapak, şekerpare, dilme ve omuz gibi büyükbaşın 7 farklı noktasından yapılan pastırma, 9 farklı işlemden geçirilerek satışa sunuluyor.

"Bir dilim pastırma 3 ile 3,5 TL arasında"

Kentin en önemli gelir kaynaklarından olan pastırmanın fiyatı, et fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle arttı.

Kentte 30 yıldır pastırma ve sucuk satışı yapan Mustafa Tokluman, "Pastırmanın fiyatı kasabın satmış olduğu ete göredir. Pastırmada 110 TL'den başlayıp 170 TL'ye kadar fiyat aralığı vardır. En çok tercih edilen sırt pastırmamızdır. Hayvanın sırt bölgesinden çıkar.



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Çünkü yağsız ve yumuşak olur. Bir dilim pastırma 3 ile 3,5 TL arasında gelir. Pastırma fiyatlarına yüzde 20 oranında bir artışımız oldu. 145 ile 150 TL arasında satmış olduğumuz sırt pastırma Türkiye genelinde 170 TL fiyat aralığında seyrediyor" dedi.

Satışlar yüzde 95 azaldı

Yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) ötürü dolayı ticaretin durduğunu dile getiren Tokluman, "Bu virüsten dolayı dünyanın da ticaret çarkı durmuştur. Kayseri'deki sucuk ve pastırma satışlarımız da yüzde 95 oranında düşmüştür. Bizim en iyi ay dediğimiz Ramazan ayı geldi. Satışlarımız da bu dönemde pik yapardı, maksimum artış gösterirdi. Fakat virüsten dolayı işlerimiz durmuş durumdadır." diye konuştu. (DHA)