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Yaşam

Pastaneler zinciri sahibinden bir haftadır haber alınamıyor

İş adamı Ali Özdemir'i arama çalışmalarına AKUT ekipleri de destek veriyor

12 Ocak 2018 04:50

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolan, ünlü Gumsal Beach Club’ın işletmecisi ve pastaneler zinciri sahibi iş adamı Ali Özdemir'den 6 Ocak’tan bu yana haber alınamıyor.

AKUT Bodrum Lideri Saadettin Uslu koordinesindeki gönüllüler, iş adamının aracının görüldüğü bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarını Bodrum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ve Olay Yeri İnceleme Birimi ekipleri de izledi.

Ayrıca Kuşadası'ndan gelen AKUT ekibi ile bu birimde görevli "Bob" isimli canlı arama ve kurtarma köpeği de arama çalışmasına katıldı. Dağlık alanda etkili sağanağa rağmen yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.

Bodrum'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı iş adamı Özdemir'in aracı Konacık Mahallesi'nde yol kenarında park edilmiş halde bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Bodrum’un Bitez Mahallesi’ndeki ünlü Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan, aynı zamanda pastaneler zinciribulunan işadamı Ali Özdemir, geçen 6 Ocak’ta ortadan kayboldu. Evli ve 1 çocuk babası Özdemir’den haber alamayan yakınları, durumu savcılık ve polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

Arama-kurtarma çalışması başlatan polis, Özdemir’in otomobilini Çırkan Mahallesi’nde, park edilmiş halde bulup, parmak izi incelemesi yaptı.Polis, bu gelişme üzerine arama-kurtarma çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

 

 

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