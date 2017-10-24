Pastanede kumar makinesi bulundu

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde bir pastanede tombala ve kumar oynandığı ihbarı üzerine arama yapan polis, işyerinde kumar makinesi ile tombala çekiliş topları ele geçirdi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir pastanede izinsiz tombala ve kumar oynandığı ihbarı üzerine işyerine basın düzenledi. Pastanede yapılan aramada kumar oynatılan cep telefonu şarj aleti görünümlü kumar makinesi ile tombalı çekiliş topları ele geçirildi. İşyeri sahibi Ç.P. ile tombala oynayan 15 kişi hakkında kabahatler kanuna göre işlem yapılırken, ele geçen malzemelere de el konuldu.

LOKANTAYA KUMAR BASKINI

Marmara Ereğlisi İlçesi\'nin Ceditalipaşa Mahallesi\'nde ise, bir lokantada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine polis, belirtilen adreste arama yaptı. Aramada lokantanın ikinci katında özel olarak yapılan bir odada kumar oynayan 4 kişiyi yakalanırken, masada bulunan 390 TL paraya el koydu. Gözaltına alınan Y.İ., V.Ü., M.Y., E.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.