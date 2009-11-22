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Yaşam

Pastanede kız arkadaşının boğazını kesti

22 Kasım 2009 22:55

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bir kişi, pastanede kavga ettiği kız arkadaşının boğazını kesti.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki bir pastanede, M.Şeref A. (17), birlikte oturduğu kız arkadaşı Betül B. (16) ile ile önce kavga etti, daha sonra da üzerinde bulunan jiletle boğazından yaraladı.

Betül B'nin Çağlayancerit Sağlık Ocağı'na kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yetkililer, olaydan sonra kaçan M. Şeref A'nın, bir süre sonra polise teslim olduğu ve soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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