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BBC Türkçe

Pastacı eşcinsel çifte düğün pastası yapmayı reddetti, mahkeme bu karara destek verdi

ABD'nin California eyaletindeki yüksek mahkeme, dini inançları nedeniyle eşcinsel bir evlilik için düğün pastası yapmayı reddeden bir pastacıyı haklı buldu. Yargıç düğün pastası yapmanın bir sanatsal ifade yöntemi olarak korunduğuna ve ayrımcılık karşıtı

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin California eyaletindeki yüksek mahkeme, dini inançları nedeniyle eşcinsel bir evlilik için düğün pastası yapmayı reddeden bir pastacıyı haklı buldu.

Pastacının avukatları, bu pastayı yapmanın müvekkillerinin Hristiyan inançlarını ve dini ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savundu.

Yargıç da, düğün pastası yapmanın bir sanatsal ifade yöntemi olarak korunduğuna ve ayrımcılık karşıtı yasayı ihlal etmediğine karar verdi.

Colorado'daki benzer bir vakada da ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararı bekleniyor.

Kern Bölgesi Yüksek Mahkemesi'nin Yargıcı David Lampe gerekçeli kararında, "Bir düğün pastası ifade özgürlüğü açısından incelendiğinde sadece bir pasta değildir. Bir evliliğin kutlanmasında geleneksel olarak ana rolü oynaması için yapılan bir şeydir ve yapan kişinin sanatsal ifadesidir" denildi.

Pasta ustası Cathy Miller, "herkese hizmet etmekten mutlu olacağını ancak Hz. İsa'ya karşı gelen bir kutlamanın parçası olamayacağını" söyledi.

ABD Yüksek Mahkemesi Coloradolu Pasta ustası Jack C. Philips'in benzer davasında karar vermeye hazırlanıyor.

California'daki dava Miller'ın Mireya ve Eileen Rodrigues-Del Rio çiftine üzerinde herhangi bir yazı ya da mesaj bulunmayan bir pasta yapmayı reddetmesiyle başlamıştı.

Miller çifte pastayı eşcinsel evliliklere karşı çıkmayan rakip bir pastanede yaptırmalarını önerdi.

Çift ise California'nın Eşit İstihdam ve Barınma Komisyonu'na şikayette bulundu ve şikayetleri ayrımcılıkla mücadele yasası uyarınca kabul edildi.

Eyalet, çift pastalarında yazı ya da mesaj istemediği için Anayasa'daki ifade özgürlüğü hükmünün ihlal edilmediğine karar verdi.

Yargıç Lampe ise, eyaletin verdiği kararı reddetti ancak kararın benzer vakalara uygulanamayacağı uyarısında bulundu.

Yargıç "Örneğin bir araba lastiği satıcısı, eşcinsel çiftlere lastik satmayı reddedemez. Hiçbir pastane de ürünlerini gösterip, ırk, din, cinsiyet ve cinsel kimlik temelinde satış yapmayı reddedemez" dedi.

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