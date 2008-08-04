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Sağlık

Pasta Ev

Çocuğunuza renkli ve leziz bir pasta yapmak istiyorsanız tarifimizi okumanızı tavsiye ediyoruz.

04 Ağustos 2008 03:00

Çocuğunuza renkli ve leziz bir pasta yapmak istiyorsanız tarifimizi okumanızı tavsiye ediyoruz.

Hazırlama süresi: 30 dakika

2 kişilik

Gerekli malzemeler

1 kakaolu dikdörtgen hazır kek
1 sade dikdörtgen hazır kek
1 su bardağı sade gazoz
2 paket toz kremşanti
2 su bardağı soğuk süt
3 çorba kaşığı kakao
1 paket rendelenmiş bitter çikolata
2 rulo çıtır krep
Renkli şekerlemeler

Hazırlanışı

Kakaolu keki iki üçgen parça oluşturacak şekilde çaprazlamasına ortadan ikiye kesin. Sade keki enine ortadan ikiye kesin.  İki pasta ev için; dikdörtgen sade ve kakaolu kekleri yarımşar bardak sade gazozla ıslatın. Bir paket toz kremşantiyi 1 bardak soğuk sütle katılaşana kadar çırpın. Diğer toz kremşanti ve kakaoyu bir kaba alın. 1 bardak soğuk sütü ekleyip katılaşana kadar çırpın. Beyaz kremşantiyi sade keklerin üzerine spatulayla sürün. Üçgen kekleri yerleştirip üzerini kakaolu kremşantiyle kaplayın.Rendelenmiş çikolatayı üçgen keklerin üzerine serpiştirin. Rulo çıtır krepleri kakaolu keklere batırıp evin bacasını yapın. Renkli şekerlemeleri üzerine ve kenarlarına hafifçe batırarak evi süsleyin. Buzdolabında 20 dakika bekletip dilimleyerek servis yapın.






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