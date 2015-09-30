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Spor

Passolig'in iptali için açılan davada bugün karar bekleniyor

CHP'li Hakverdi, Passolig’in bir bankaya rant sağladığını ve taraftarı fişleyen bir uygulama olduğunu söyledi

30 Eylül 2015 12:50

Passolig’in iptali için açılan davaya bugün Ankara 16. Tüketici Mahkemesi’nde devam ediliyor. Davada karar çıkması bekleniyor. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Passolig’in bir bankaya rant sağlayan ve taraftarı fişleyen uygulama olduğunu belirterek, “Biz, tribünlere, halka özgürlük istiyoruz" dedi.

Taraftar Hakları Dayanışma Derneği’nin, Passolig uygulamasının ihtiyati tedbir kararıyla durdurulması ve iptali talebiyle açtığı davanın görülmesine bugün devam ediliyor. Davada, uygulamaya ilişkin kararın açıklanması bekleniyor. 

SoL'da yer alan habere göre, derneğin amacı Passolig uygulamasının durdurulmasını sağlamak ve taraftarların fişlenmesini engellemek olduğu bildirildi. Passolig kullanan taraftarlardan yenileme ücreti olarak 15’er TL daha alınmıştı.

 

‘Bir bankaya rant'

 

Duruşmaya katılan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Passolig’in bir bankaya rant sağlayan ve taraftarı fişleyen uygulama olduğunu belirterek, “Biz, tribünlere, halka özgürlük istiyoruz. Futbolun yüzde 50’si seyircidir. Seyirciyi katletmeyin, futbolu katletmeyin. Bugünkü mahkemenin sonucuna göre Passolig uygulaması iptal edilebilir. Her ihtimalde hukuksal süreç daha da uzayacak" dedi.

 

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