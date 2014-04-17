Passolig uygulaması Anadolu kulüplerini vurdu, bilet fiyatları 1 TL'yi gördü

Hafta sonu Süper Lig ve PTT 1’inci Lig’deki 18 maçta uygulanacak olan e-bilet uygulamasıyla (Passolig kart) ilgili tartışmalar sürüyor. Passolig kartı alan taraftar sayısının Eskişehirspor gibi bazı kulüplerde 1 kişide kalması nedeniyle yöneticiler harekete geçti. Hürriyet gazetesinden Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, Anadolu kulüpleri tribüne taraftar çekebilmek için maç biletlerinin fiyatını 1 liraya kadar çekti.

Türk futbolunda elektronik bilet uygulamasına bu hafta sonu geçiliyor. Stadyum girişleri artık 25 ve 15 liraya alınacak Passolig kartlar ile gerçekleşecek ve kağıt bilet devri kapanacak. Ancak hafta sonu oynanacak Süper Lig ve PTT 1’inci Lig’deki 18 maçı biletli izleyecek 150 bin taraftarın sadece 61 bini Passolig kart sahibi oldu. Bunun 13 binini ise Beşiktaş taraftarı oluşturdu. Bazı kulüplerde ise Passolig kartı alan taraftar sayısı 1’de kaldı. Maçları boş tribünlere oynamak istemeyen kulüpler ise harekete geçti ve kampanyalar düzenleyerek maç bileti fiyatlarını 1 liraya kadar düşürdü.

25 lirayı 4 büyükler istedi

E-bilet hizmetini sunan Aktif Bank yetkilileri Passolig kart hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

“Kartın fiyatı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüpler tarafından 15 TL olarak belirlendi. Ancak 4 büyük kulüp kartlarını 25 TL’den satmak istedi. Kulüpler için kart ücreti sistem kullanım bedeli olarak 15 TL tahsil edilecek, bunun 7.95 TL’si banka (plastik ve chip) kesintisi olarak mahsup edilecek, üstü yine takımlara dağıtılmak üzere TFF’ye aktarılacak.”

Yeterli zaman yoktu

Uygulamayla ilgili olarak gelen tepkileri de değerlendiren yetkililer, “Pilot ilk olarak Balıkesir’de yapıldı. İstanbul BŞB-Bolu maçında da ilk olarak İstanbul’da yapıldı. Projenin oluşturulmasında yeterli zaman olmadığı için bir anda e-bilet uygulamasına geçildi” dedi.

Passolig’in finansal boyutu

-Altyapı maliyeti 100 milyon TL.

-Kulüpler sistem için 10 yıl boyunca para harcamayacak.

-Geçiş başına 2 TL turnike geçiş parası alınacak.

-Bunun 1.06 TL’lik tutarı bankaya kalacak

-0.94 TL’lik kısmı ise takımlara dağıtılmak üzere TFF’ye aktarılacak.

-4 büyük takımın taraftarı 25 lira kart parası ödeyecek

-Diğer takım taraftarları 15 liraya karta sahip olabilecek.

'Maç günü patlama yapar'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ise Passolig kartların satışının maç günleri patlama yapacağını belirterek, “Tribünde küfür ve şiddeti önlemek adına önemli bir çalışma başlıyor. İlk hafta olumsuzluklar yaşanmaması için kulüplerle çalışmaları hızlandırdık. Passolig kart, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Kanunu’nun getirdiği bir düzenleme olduğu için erteleme söz konusu değil. Bu sisteme geçmeyen kulüpler maç başına 100 bin lira ceza ödemek zorunda kalacaklar” dedi.

Süper Lig’de hangi maç kaç para

Maç Bilet fiyat aralığı (TL)

Rizespor-Konyaspor 1-60

Gaziantepspor-Gençlerbirliği 2-15

Erciyespor-Trabzonspor 3-10

Akhisarspor-Kayserispor 5-50

Galatasaray-Kasımpaşaspor Seyircisiz

Bursaspor-Elazığspor Satışa çıkmadı

Beşiktaş-Fenerbahçe 40-240

Karabükspor-Eskişehirspor 10-20

Antalyaspor-Sivasspor Satışa çıkmadı