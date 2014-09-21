Passolig krizi çözülemedi, Fenerbahçe-Gaziantepspor maçına biletle seyirci alınamayacak

Fenerbahçe’de Başkan Aziz Yıldırım’ın “Bu işi bir an önce çözün. Gerekirse, bir daha hapis bile yatarım. Ama bu maça taraftar girecek” şeklindeki talimatına ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun çabalarına rağmen Passolig mesaisi sarı lacivertli yönetimin istediği şekilde sonuçlanmadı. Yazılı bir açıklama yayımlayan Fenerbahçe Kulübü bugün Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanacak Fenerbahçe-Gaziantepspor maçına biletle seyirci alınmayacağını duyurdu.

Fenerbahçeli Yöneticilerin 3 gündür yoğun mesaiyle çözülmeye çalışılan Passolig krizinde Federasyon, İl Spor Güvenlik Kurulu'na 'Fenerbahçe Kulübü bugünkü maçta bilet satabilir' yazısı gönderdi. Buna rağmen Passolig yetkilileri ile anlaşma sağlanamadı. Bunun sonucunda Fenerbahçe’nin bu akşam Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynayacağı Gaziantepspor maçına da sadece kombine biletli taraftarların girebileceği bilgisi kulübe resmen iletildi.

Bu arada Fenerbahçe Kulübü, öğleden sonra bir duyuru yayınlayarak Passolig ile anlaşma imzalandığını ancak bugünkü Gaziantepspor maçına sadece kombine bileti olan taraftarların girebileceğini bildirdi. Açıklama şöyle;

"Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair düzenlenen 6222 sayılı yasanın 5.maddesi tahtında, futbol müsabakalarında elektronik bilet uygulaması yasal bir zorunluluktur. Kulüpler bakımından bu yasal zorunluluk sadece bilet uygulamasına yönelik olup, bilete bağlanmış ticari hakların pazarlanması Türkiye Futbol Federasyonu’nun sahip olduğu yetki ile merkezileştirilerek ihale edilmiş ve sözleşme ile bağıtlanmıştır. Ancak bu konuya ilişkin olarak kulüpler için yasada öngörülmüş her hangi bir sorumluluk bulunmamaktadır.

Taraftarlarımıza ekonomik ek külfetler yükleyecek söz konusu ticari sözleşme kulübümüz tarafından benimsenmemiş ve kulübümüz ticari uygulamaların dışında kalmıştır. Ancak elektronik bilet zorunluluğu sebebi ile tarafımızca benimsenmemesine rağmen bahis konusu ticari uygulamaya sadece bilet satışı ile sınırlı olmak üzere entegre olma gerekliliği doğmuştur. Bu gereklilik tahtında ilgili şirket ile sadece bilet satışını kapsayan sınırlı bir işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır.

Bu noktada kulübümüz tarafından taraftarlarımıza satışı yapılan elektronik biletler dışında entegrasyon tamamlanana kadar bulunacak geçici bir çözüm ile taraftarımızın müsabakaya iştiraki hususunda Türkiye Futbol Federasyonu ile müşterek bir çözüm üretilmesine yönelik yoğun mesai harcanmıştır. Ancak bu yoğun çabaya rağmen içinde bulunulan mücbir durumdan kaynaklanan sorunun çözümüne ilişkin geçici bir çözüm bugün için üretilememiştir.

‘Çözüm arayışımız sürüyor’

Bu aşamada idari bir karar olmaksızın tek taraflı uygulamaya konacak geçici bir çözümün hem kulübü hem de taraftarlarımızı bireysel olarak 6222 sayılı yasa tahtında hukuki ve cezai sorumluluk altına sokması kuvvetli bir ihtimaldir. Kulüp ve yönetim olarak uygulamadan doğacak tüm sorumlulukları taşımaya hazır olmakla birlikte taraftarlarımızı da şahsen hukuki ve cezai sorumluluk altına sokacak herhangi bir çözüme taraf olamayacağımız düşüncesindeyiz.

Bu düşünce ile Kardemir Karabükspor müsabakasında olduğu gibi Gaziantepspor müsabakasında da sadece elektronik biletler ile stada giriş yapılabilecektir (Taraftarımıza verilmiş olan geçici kombine kartlar ile). Hafta başında TFF ve yetkili tüm idari mercilerle elektronik bilet sistemine entegrasyona kadar geçecek önümüzdeki haftalar için geçici bir çözüm yolu bulma arayışımız yoğunlaştırılacaktır. Keza elektronik bilet entegrasyon ile ilgili sağlanan kısmi işbirliğine ilişkin açıklamalarımız hafta başında taraftarlarımızla paylaşılacaktır."