Aziz Yıldırım: Gerekirse hapis bile yatarım ama bu maça taraftar girecek

Dün Fenerbahçe Kürek Şubesi kayıkhanesinin 100. kuruluş yılı kutlandı. Konuşulan en önemli konu, Fenerbahçe-Gaziantepspor maçına taraftarların biletle girip giremeyeceğiydi. Başkan Aziz Yıldırım, “Bu maça taraftar gelecek” diyordu. Yöneticiler, şunu söyledi; “Başkanım, bu maça taraftar alırsak cezası var.” Yıldırım, 'Cezayı öderiz' dedi. “Ama başkanım E-bilete geçilmezse hukuki müeyyideler var" karşılığı gelince Başkan, “Bu işi bir an önce çözün. Gerekirse, bir daha hapis bile yatarım. Ama bu maça taraftar girecek” diye konuştu.

Bir saat içerisinde çözüldü

Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Ercanlar'ın haberine göre; yönetim kurulu üyeleri ve profesyonel yöneticileri, telefon trafiğine başladı. Önce Passolig yetkilileri arandı. İmza işinin çözümü için hemen çağrıldılar. Aziz Yıldırım’ın isteği üzerine önce icra kurulu başkanı Hasan Hakkı Yılmaz etkinlikten ayrıldı. Ardından Mahmut Uslu buluşma yerine gitti. Yıldırım “Sayın Yıldırım, taraftar maça girebilecek mi?" sorusuna "Bir saat içinde resmi siteden gerekli açıklamayı yapacağız" şeklinde yanıt verdi.

Bunun üzerine TFF "Büyük ihtimalle Fenerbahçe taraftarı maçı izleyecek. Ya geçici kart ya da başka bir çözümle maçı izlemelerini sağlayacağız" şeklinde açıklama yaptı.

Bugün yapılacak son görüşmelerin ardından sarı-lacivertli taraftarların maça girmesinin sağlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 3 şartı vardı

Kart ücreti 8 lira olacak.

Kulüp herhangi bir para almayacak.

Kart, kredi kartı olarak kullanılmayacak.