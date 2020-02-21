Passolig açıkladı: Seyirci ortalamasında Fenerbahçe, kart sayısında Galatasaray zirvede

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesi iki takımın güncel seyirci sayıları ve Passolig Kart adetleri açıklandı. Seyirci ortalamasında Fenerbahçe, Passolig Kart sayısında ise Galatasaray zirvede yer aldı

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda 38 bin 777 seyirci ortalamasına ulaşarak bu alanda zirvede yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stad'nda bu sezon oynadığı 10 lig maçında toplam 387 bin 774 kişiyi ağırladı. Sarı-lacivertli ekip, maç başına yakaladığı 38 bin 777 seyirci ortalamasıyla bu alanda rakiplerini geride bıraktı.

Ligdeki 22 haftanın verilerine göre Fenerbahçe'nin en fazla seyirci önünde oynadığı maç, 44 bin 591 taraftar ile 16. haftada konuk ettikleri Beşiktaş derbisi oldu.

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray ise 34 bin 558 ortalamayla ezeli rakibinin gerisinde kalarak ikinci sıraya geriledi. Sarı kırmızılılar, bu sezon Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 12 lig maçında toplam 414 bin 704 futbolsevere ev sahipliği yaptı.

Galatasaray’ın en fazla seyirciyi ağırladığı maç ise altıncı haftada oynanan ve 51 bin 62 biletli seyircinin izlediği Fenerbahçe maçı oldu.

Öte yandan Galatasaray, 1 milyon 77 bin Passolig kartlı taraftarıyla bu alanda zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe, 1 milyon 9 bin 820 kartla ikinci, Beşiktaş 807 bin 987 kartla üçüncü oldu.

Lig lideri Trabzonspor, 307 bin 612 kartla dördüncü sırada yer alırken, TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor, 151 bin 205 taraftar kartıyla birçok Süper Lig ekibini geride bıraktı.