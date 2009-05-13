Paspas altı uyuşturucu alıyormuş

Uyuşturucu dağıtmak ve kullanmak suçlarından tutuklanan şarkıcı Deniz Seki'nin, getirilen uyuşturucuları CD kutusunda, paspas altından ya da kapı arkasından teslim aldığı ileri sürüldü





Deniz Seki'nin şoförü M.Ç., Zekeriyaköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda 14 Şubat 2009'da şüpheli olarak ifade verdi. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyleyen M.Ç, şunları söyledi:



"Patronum olan Deniz Seki evinde arkadaşlarıyla beraber uyuşturucu madde kullanmaktadır. Hüsnü Şenlendirici ve uyuşturucu madde getiren Murat, Deniz Hanım'ın Kuruçeşme'de bulunan evine gelerek uyuşturucu kullanmaktadırlar. Üç defa da evine çok yakın Les Ottomans otelde kalmıştır. Kaldığı sürelerde, taksi şoförü A.H'nin CD kutusunda getirdiği uyuşturucu maddeyi alıp odasına çıkardım." Yine aynı tarihte şüpheli olarak sorgulanan taksi şoförü A.H, Eminönü'nden müşteri olarak otomobiline binen iki kişi vasıtasıyla uyuşturucu dağıtmaya başladığını ifade etti. Seki'ye birebir uyuşturucu teslim etmediğini belirten A.H, aldığı paraları İbo ve Diyar lakaplı kişilere götürdüğünü anlattı. Seki'nin şoförü M.Ç'den çok defa para aldığını söyleyen A.H, "Deniz Seki'ye bire bir uyuşturucu teslim etmedim. Evinin kapısına kadar gidip uyuşturucuyu paspasın altına ya da kapının arkasından veriyordum" dedi.

