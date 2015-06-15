PASOK'un yeni lideri Foti Gennimata oldu

Yunanistan'da Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) yeni başkanı Fofi Gennimata oldu. PASOK'un geçtiğimiz hafta sonu Atina'da gerçekleştirilen 10. Kongresi'nde eski PASOK lideri Evangelos Venizelos'un göreve devam etmek istemediğini açıklamasının ardından bugün yapılan başkanlık seçiminde oyların yüzde 56'sını alan Fofi Gennimata, PASOK başkanlığına seçildi.

Üç kişinin aday olduğu seçimlerde ülke genelinde büyük kent ve kasabalarda kurulan sandıklarda 16 yaşını dolduran tüm vatandaşlara oy kullanma hakkı tanındı. Yapılan açıklamada, 50 binden fazla kişinin sandığa gittiği belirtildi.

Fofi Gennimata PASOK'un kurucusu Andreas Papandreu'nun yakın arkadaşlarından eski bakan Yorgos Gennimatas'ın kızı olan Fofi Gennimata, 1964 yılında Atina'da doğdu. Atina Üniversitesi'nin Siyasi Bilimler Fakültesi'ni bitiren Gennimata, PASOK hükümetleri döneminde çeşitli bakanlıklarda görev yaptı.

Andreas Papandreu liderliğinde 1974'te kurulan PASOK, 1981'de yüzde 48,1'lik oy oranıyla iktidara geldi. Andreas Papandreu'nun 1996'da siyasetten çekilmesinin ardından 5 kez başkan değiştiren PASOK, 2015'teki erken seçimlerde yüzde 4,6 oy alarak 13 milletvekili çıkardı.