T24 LogoT24 Logo
Dünya

PASOK'un yeni lideri Foti Gennimata oldu

Atina'da gerçekleştirilen 10. Kongre'de yüzde 56'sını alan Fofi Gennimata seçildi

15 Haziran 2015 19:52

Yunanistan'da Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) yeni başkanı Fofi Gennimata oldu. PASOK'un geçtiğimiz hafta sonu Atina'da gerçekleştirilen 10. Kongresi'nde eski PASOK lideri Evangelos Venizelos'un göreve devam etmek istemediğini açıklamasının ardından bugün yapılan başkanlık seçiminde oyların yüzde 56'sını alan Fofi Gennimata, PASOK başkanlığına seçildi.

Üç kişinin aday olduğu seçimlerde ülke genelinde büyük kent ve kasabalarda kurulan sandıklarda 16 yaşını dolduran tüm vatandaşlara oy kullanma hakkı tanındı. Yapılan açıklamada, 50 binden fazla kişinin sandığa gittiği belirtildi.

Fofi Gennimata PASOK'un kurucusu Andreas Papandreu'nun yakın arkadaşlarından eski bakan Yorgos Gennimatas'ın kızı olan Fofi Gennimata, 1964 yılında Atina'da doğdu. Atina Üniversitesi'nin Siyasi Bilimler Fakültesi'ni bitiren Gennimata, PASOK hükümetleri döneminde çeşitli bakanlıklarda görev yaptı.

Andreas Papandreu liderliğinde 1974'te kurulan PASOK, 1981'de yüzde 48,1'lik oy oranıyla iktidara geldi. Andreas Papandreu'nun 1996'da siyasetten çekilmesinin ardından 5 kez başkan değiştiren PASOK, 2015'teki erken seçimlerde yüzde 4,6 oy alarak 13 milletvekili çıkardı.

ETİKETLER

pasokgennimatayunanistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24