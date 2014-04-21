Paskalya yürüyüşleri sönük geçiyor

Almanya genelinde paskalya günleri boyunca geleneksel olarak düzenlenen barış ve silahsızlanma temalı paskalya yürüyüşlerinde bu yıl Ukrayna krizi ön plandaydı.

Almanya'nın çeşitli yerlerinde düzenlenen etkinliklerde, Ukrayna krizinin tarafları "milliyetçi ve şoven eğilimlerlerden uzak durmaya" çağrıldı. NATO'nun doğuya genişleme planlarına da karşı çıkıldı. Frankfurt'ta (Oder) "NATO ve AB savaşlarını durduralım" başlığıyla düzenlenen yürüyüşe katılım 100 kişi civarında oldu.

Alman Protestan Kilisesi yönetiminden Ilse Junkermann Ukrayna, Suriye ve Afrika'daki gelişmeler nedeniyle paskalya yürüyüşlerine katılım çağrısında bulundu. Avrupa'nın kaçak mülteci akını karşısında sınırlarını kapatması paskalya yürüyüşleri sırasında gündeme getirilen bir başka başlık oldu. "Ostermarsch Rhein Ruhr" grubu sözcüsü Joachim Schramm, "sınırları aşmaya çalışan kaçak mültecilere şiddet uygulanmasını" eleştirdi. Yaklaşık 5 hafta sonra Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılacak.

Paskalya yürüyüşlerinin hikâyesi

Geleneksel Paskalya yürüyüşleri bu yıl 54'üncü kez düzenleniyor. Barış ve silahsızlanma temalı geleneksel yürüyüşlerin ilki 1960 yılında, dönemin Kondar Adenauer başbakanlığındaki federal hükümetin nükleer silahlanma kararı alması üzerine yapılmıştı. Bu eyleme, ilk kez 1958 yılında İngiltere’de düzenlenen ve Londra’dan Aldermaston nükleer araştırma merkezine uzanan on bin kişilik paskalya yürüyüşü örnek alınmıştı. 1980'li yıllarda düzenlenen yürüyüşler, milyonların katılımıyla yapılıyordu.