Paskalya yumurtasını Türkiye'de kıracaklar

Obama ziyaretinin ilk artçısı Paskalya turizmi olacak. Hafta sonu başlayacak Paskalya tatilinde Hıristiyan âleminden Türkiye’ye, başta Yunanlılar olmak üzere 30 bin turistin gelmesi bekleniyor



Taraf gazetesinin haberine göre; Hıristiyan nüfusunun çoğunlukta yaşadığı Feriköy ve Kurtuluş'taki Paskalya heyecanı sokaklara yansırken, Paskalya için İstanbul'a gelecek turistlerde otelleri doldurdu. Baharın gelişiyle Paskalya hazırlıklarının arttığı bu dönemde, İstanbul'daki otellerde doluluk oranı yüzde 80'leri geçti. 9-13 nisan ve 18 nisan tarihlerinde kutlanacak Paskalya Yortusu nedeniyle başta İspanya, Yunanistan, İtalya, Fransa, İngiltere olmak üzere Avrupalı turistler İstanbul`a akın ediyor.



Canlılık yaratacak



İstanbul`un bu yıl turizmde çok iyi bir yıl geçireceğini kaydeden Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) Başkanı Timur Bayındır, hem Yunan Paskalyası hem İspanyol Paskalyası nedeniyle İstanbul'daki otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığını söyledi.



Her iki Paskalya yortusunun ekonomik krizin yaşandığı sektörde canlılık yaratacağını belirten Bayındır, "Obama'nın gelmesi, Medeniyetler İttifakı gibi uluslararası toplantılar İstanbul'un tanıtımında etkili oldu. Hıristiyan ve Ortodoks paskalyalarının da peş peşe gelmesiyle birlikte 'paskalya bereketi' de gelmeye başladı. Taksim, Laleli, Sultanahmet ve çevre ilçelerdeki otellerde doluluk oranı çok yüksek. Hâlâ gelmeyi planlayanlar var" dedi.



Bayındır, 20 nisana kadar bu doluluğun devam edeceğini ifade ederek, ocak ve şubat ayında geçen durgunluğa paskalyanın iyi geleceğini de söyledi.



Timur Bayındır, Paskalya tatiline gelecek olan 30 bine yakın turistin Türkiye’ye önemli miktarda döviz bırakacağını kaydetti.



Otelimizde yer yok



Otellerde kontenjanların dolduğunu belirten TUROB Genel Sekreteri ve BW The President Hotel Genel Müdür Yardımcısı Erhan Çakay da Paskalya ile birlikte nisan ayını çok yoğun geçireceklerini söyledi. İstanbul'daki otellere yönelik yoğun talebin bulunduğunu vurgulayan Durgun, "Çok fazla talep var. Tüm otellerimiz dolu. Özellikle İspanyolların ilgisi büyük" değerlendirmesi yaptı.



Paskalya Yortusu



Hıristiyan dünyası, İsa'nın diriliş günü kabul ettikleri Paskalya'yı kutlayacaklar. Paskalya kutlamalarının en belirgin özellikleri rengarenk boyanan yumurtalar, yumurta ve tavşan şeklindeki çikolatalarla paskalya çörekleri. Ermeniler, Paskalya Yortusu olarak bilinen Surp Zadik'te (İsa'nın Yeniden Diriliş Günü), "Kristos hariav i merelots" (İsa ölülerden dirildi) ve karşılığında "Orhniyal e harutyun Kristos'i" (Kutlu olsun İsa'nın dirilişi) diyerek bayramlaşır. Surp Zadik'te insanlar birbirlerine kırmızı yumurta armağan eder.



Yumurtalar geleneksel olarak kırmızıya boyanır, değişik renklerde boyanmış olanları da vardır. Yumurta dünyayı simgeler. Dış kabuk gökyüzünü, zarı havayı, akı denizleri, sarısı ise yeryüzünü...

Kırmızı rengi ise İsa'nın kanının tüm dünyanın kurtuluşu için aktığını gösterir. Surp Zadik'te ayrıca saç örgüsü biçiminde paskalya çöreği yapılır. Ertesi gün mezarlıklar ziyaret edilir. Ölenlerin mezarları başında dualar okunur.



Rumlar, İsa'nın çarmıhta can verdiği cuma günü perhiz tutar, et ve hayvansal gıda yemez. Cumartesi gecesine kadar yas tutulur. Cumartesi gecesi cemaat kiliseleri doldurur ve tam saat 24.00'te herkes bir mum yakarak İsa'nın dirilişini kutlamaya başlar. Gece yarısından sonra eve dönüldüğünde kırmızı yumurta tokuşturulur. Öğle yemeği için zengin bir sofra kurulur. Saç örgüsü biçiminde yapılan Paskalya çöreği ise Rumlarda da günün vazgeçilmez yiyeceğidir.



Süryaniler de diğer Hıristiyanlar gibi bu Yortuda birbirlerine yumurta ya da yumurta formu taşıyan hediyeler sunarlar.