‘Paskalya’ turları başladı

Hıristiyanların yurtdışı seyahati için yolunu gözlediği 4 günlük Paskalya bayramı, ucuz tur imkânı sunuyor.



Etstur Yurtdışı Operasyon Müdürü İbrahim Cenk Okumuş, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Paskalya dönemindeki turları, "Avrupalıların hesaplı tatil hediyesi" olarak tanımladı.



Hz. İsa'nın dirilişini simgeleyen, Hıristiyan aleminin Noel'den sonraki en önemli dini bayramı Paskalya'da özellikle İspanyol ve İtalyanların tatile çıktığını anımsatan Okumuş, bu dönemde Türk vatandaşlarına dünya turistlerinin gözdesi Barselona, Roma ve Paris gibi merkezlere "sudan ucuza" fiyatlarla gitme fırsatının doğduğunu söyledi.



Binlerce İtalyan ve İspanyolun sadece 4-5 günlük dönem için Türkiye gibi ülkeleri ziyaret ettiğini, bunları taşıyan uçakların da boş dönmek istemediğini" belirten Okumuş, bu nedenle Türkiye'deki tur operatörlerinin bu uçaklarla uygun fiyatlara anlaştığını bildirdi. Okumuş, "Böylelikle turun ana maliyeti olan uçak fiyatı ciddi derecede düşürülmüş oluyor, bu da fiyata yansıyor. Normalde Avrupa'ya 400-800 euro arası fiyatta olan turlar, 100-200 euro gibi çok uygun fiyatlara düşüyor" dedi.



Bu tür seyahatlerde bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çeken Okumuş, şunları kaydetti:



"Normalin yarı fiyatından da ucuza alınan bir tur paketinden beklentiler çok yüksek olmamalı. Örneğin, her turist için ideal saatler sabah gidiş, akşam dönüşe imkân veren saatlerdir. Ama ne yazık ki Paskalya döneminde buna imkân yok. Çünkü uçaklar İspanyolların ideal saatlerine göre ayarlanıyor.



İkinci konu ise oteller. Bu turlarda en ucuzundan başlayarak farklı kategori ve konum seçenekleri sunulur. Otelin konumunun iyi olmasını isteyen misafirler, fiyatı biraz daha fazla olan seçeneklere yönelmeli. Ama otel kategorisi, seçilen havayolu ne olursa olsun, değişmeyen bir gerçek var; Eğer doğru tur operatörünü seçtiyseniz, aldığınız hizmet, ödediğiniz ücretin gerçekten çok üzerinde olacaktır."



Etstur Yurtdışı Turlar Müdürü Okumuş, Türk tatilcilere, "bu hesaplı dönemi kaçırmamalarını ve Avrupa'da baharı yaşamalarını" önererek, "Daha ucuza keyifli ve hesaplı bir tatil yapma fırsatına da kavuşacaklar" diye konuştu.



Sicilya Adası uygun fiyatla



Prontotour Pazarlama Müdürü Sarp Özkar da Paskalya turlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Her yıl Paskalya döneminde gerçekleşen uygun fiyatlı tur paketlerini tatilciler artık benimsedi ve İtalya-İspanya gibi ülkelere seyahat etmeye niyetli olanlar, 'Daha uygun fiyatla Paskalya döneminde gideriz' düşüncesiyle hareket ediyor.



Bu nedenle Paskalya döneminde İtalya ve İspanya için kiraladığımız özel uçuşlar tam dolulukla satılıyor. Burada en büyük artı sadece fiyat değil, zira bu yıl Nisanın ilk haftasına gelen Paskalya dönemi İtalya-İspanya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkeleri gezmek için ideal bir iklim oluyor."



Bu yıl iklimi nedeniyle en yoğun talebi İtalya'nın Sicilya adasına beklediklerini dile getiren Özkar, "Çünkü, Nisanda satılan birçok turda, çok az talep olmasına rağmen Sicilya uçağının yarısı dolmuş durumda. Belki biraz iddialı gelecektir ancak Sicilya'ya bir kere giden kesinlikle bir daha gitmeyi isteyecek, zihinlerde iz bırakacaktır" dedi.



Özkar, Sicilya'nın yanı sıra İtalya'nın diğer şehirleri Roma, Venedik, Floransa ile İspanya'da Madrid-Barselona ve Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a da Paskalya döneminde 4-6 gün arası tur düzenlediklerini bildirdi.



Uygun fiyatlarla İtalya



İtalya'nın Sicilya adası, portakal ve badem ağaçları, Palermo, Taormina kenti, balıkçı kasabaları, Avrupa'nın faal ve en büyük yanardağı Etna ve güzel yeme-içme imkânıyla ünlü. Panoramik şehir turları, transfer ve Türkçe rehberlik hizmetleri olan bu turların fiyatları 169 euro civarında.



Paskalya dönemlerinde en çok ilgi çeken ülkelerden biri İtalya... Bu turlarda 3 gece Roma, 4 gece Venedik, 5 gün Venedik-Floransa, 3 gece Floransa-Roma turu gibi imkânlar mevcut. Özel havayolları seferi ile İstanbul-Bologna gidiş/Roma-İstanbul dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti, panoramik şehir turları, transfer ve Türkçe rehberlik hizmetleri dahil, turun fiyatı 229 eurodan başlıyor.



Bunun yanında Roma-Floransa-Venedik'e 8 günlük turlar 329 euro civarında. Paskalya'nın yıldız ülkesi İspanya'ya 4 gece süren turlar ise 179 eurodan başlıyor. Ayrıca, Prag'a 4 günlük turlar 199 euro, Barselona'ya 4-5 günlük turlar 199 euro, Madrid'e 4-5 günlük turlar 179 euro, Sevilla-Granada-Cordoba-Torremolinos'a 5 günlük turlar 349 eurodan başlıyor.



Paskalya Günü: İsa’nın dirilişini dile getiren Paskalya, Hıristiyanlık’ın en büyük bayramı sayılır. İlkbahar gün dönümünün yaşandığı 21 Mart’ta dolunayın görülmesinden sonraki ilk pazar günüdür. Bu nedenle günün tarihi değişebilmektedir. Ancak genelde nisan ayının ikinci pazarı önerilir.

