Paşinyan: Oğlumu, Azerbaycan'ın elindeki savaş esirleriyle takas etmeye hazırım

İstifa sonrası Ermenistan'ın defacto başbakanı konumunda olan Nikol Paşinyan, Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın çağrısı üzerine yaptığı açıklamada "Oğlumu, Azerbaycan'ın elindeki tüm savaş esirleriyle takas etmeye hazırım" dedi.

İstifasını duyuran ve muhalefetin çağrısı üzerine 20 Haziran'da erken parlamento seçimi yapılacağını duyuran Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Aparan şehrinde bir miting düzenledi.

Mitingde, Paşinyan'la ilgili "Oğlunu, 20-25 savaş esiriyle takas etmeli" diyen eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a yanıt veren Paşinyan, "Resmi bir şekilde Aliyev'e oğlumu tüm savaş esirleriyle takas edeceğimi söylüyorum. Bu duygusal bir açıklama değil. Resmi olarak söylüyorum, gidin ve müzakere edin" dedi. Paşinyan eski cumhurbaşkanları Koçaryan ve Sarkisyan'dan yanıt beklediğini ekledi.

Ne olmuştu?

Geçen sene Dağlık Karabağ'da meydana gelen çatışmalar sonucunda Azerbaycan'a toprak konusunda ödün veren Paşinyan, büyük kalabalıklar tarafından protesto edilmişti. Altı hafta kadar süren son çatışmalarda Azerbaycan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklarını geri almış ve anlaşmadan hemen önce Şuşa şehrini de ele geçirmişti. Birçok Ermeni uzman, Paşinyan ve hükûmetinin süreci çok kötü yürüttüğünü savunmuştu.

Ermenistan ordusu 25 Şubat gününde Paşinyan'a istifa çağrısı yapan iki bildiri yayımlamıştı. Paşinyan, çağrının bir "darbe girişimi" olduğunu söylemiş ve destekçilerini sokağa çağırmıştı.

Paşinyan, "girişimden" sorumlu tuttuğu Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanları görevden almış ancak Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan bunu reddetmişti. Daha sonra Paşinyan bir kez daha Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını açıklamıştı. Hükûmet, görevden alma kararının yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Ermenistan, Azerbaycan'la Dağlık Karabağ çatışmalarını sona erdiren ateşkesi imzaladıktan 5 ay sonra sıkı yönetimi bu hafta kaldırmıştı. Ermenistan yasaları sıkı yönetim süresince başbakanın görevden alınmasını önlüyor.

Paşinyan, nisan ayında istifasını duyurmuştu. Öte yandan Paşinyan, 20 Haziran'da yapılacak seçimlerde yeniden aday olduğunu duyurdu.