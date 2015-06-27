Pasifik'teki küçük ada Pitcairn'de de eşcinsel evliliği yasallaştı

Büyük Okyanus’un güneyinde yer alan Birleşik Krallık’a bağlı Pitcairn Adaları'nda eşcinsel evlilik yasallaştırıldı. Dün de ABD Yüksek Mahkemesi tüm eyaletlerde eşcinsel evliliği anayasal hak olarak ilan etmişti.

Nüfusu 50 kişi olan Pitcairn'de eşcinsel evlilikler geçen ay yasallaştırıldı ancak karar ülkenin resmi internet sitesinde 22 Haziran'da yayınlandı.

Adada evlenme niyeti olan herhangi bir eşcinsel vatandaş yaşadığına dair bir bilgisi olmayan Pitcairn'in Auckland kökenli Vali Yardımcısı Kevin Klynch, alınan kararın modern dünyayla adaptasyon anlamına geldiğini söyledi.