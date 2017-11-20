Pasifik ülkesi Yeni Kaledonya'da 7.0 büyüklüğünde deprem

İstanbul, 20 Kasım (DHA) - Pasifik Okyanusu\'nun güneydoğusunda, Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya\'nın Loyalty Islands bölgesinde 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi\'nin verilerine göre, Mikronezya ada öbeğindeki Yeni Kaledonya\'da Tadine adasına 82.2 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği de 10 kilometre olarak ölçüldü. Tsunami Uyarı Merkezi de, büyüklüğünü 7.0 olarak verdiği deprem için, \"Bu depreme ilişkin olarak eldeki tüm veriler tsunami tehlikesinin geride kaldığını gösteriyor\" açıklaması yaptı. (Harita)