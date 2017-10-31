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Dünya

Pasifik ülkesi Yeni Kaledonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda, Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'nın Loyalty Islands bölgesinde 6

31 Ekim 2017 10:38

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Pasifik Okyanusu\'nun güneydoğusunda, Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya\'nın Loyalty Islands bölgesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi\'nin verilerine göre, Mikronezya ada öbeğindeki Yeni Kaledonya\'da Tadine adasına 109 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği de 29 kilometre olarak ölçüldü. Tsunami Uyarı Merkezi, büyüklüğünü 7.0 olarak verdiği deprem için bir tsunami uyarısı yapılmadığını açıkladı. (Harita)

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