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Dünya

Pasifik ülkesi Yeni Kaledonya'da 6.6 büyüklüğünde deprem

İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda, Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'da dün meydana gelen 6

01 Kasım 2017 11:08

İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Pasifik Okyanusu\'nun güneydoğusunda, Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya\'da dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi\'nin verilerine göre, Mikronezya ada öbeğindeki Yeni Kaledonya\'da Tadine adasına 104 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği de 10 kilometre olarak ölçüldü. Tsunami Uyarı Merkezi, deprem için bir tsunami uyarısı yapılmadığını açıkladı. (Harita)

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