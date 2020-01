Pasifik ülkeleri serbest ticaret anlaşmasını ABD'siz imzalayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Ocak (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın Transpasifik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’ndan çekilmesinin ardından Japonya ve TPP’deki diğer 11 ülke Mart ayında yeni bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya karar verdi.

Anlaşma kapsamındaki ülkeler; Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam\'dan oluşuyor.

The Financial Times gazetesindeki habere göre, Japonya hükümetinin yeni anlaşmaya ilişkin açıklaması, 12 ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı ve başkanlığa geldikten sonra ilk iş olarak TPP’den çekilen Donald Trump’a güçlü bir mesaj göndermeyi hedefliyor.

Habere göre, ticarette yüksek standartlar getirerek Çin’i denetler nitelikte olan ve diğer Asya ülkelerinin de katılmasına olanak sağlayan anlaşmanın yeni adı ise “CPTPP” olarak kısaltılan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pasific Partnership (Kapsayıcı ve İlerici Transpasifik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı) olarak açıklandı.

Japonya Ekonomi Bakanı Tokyo’da gerçekleşen başmüzakerecilerin katıldığı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Anlaşma ülkemiz ve katılımcı 11 ülke için ve Asya-Pasifik Bölgesi’nin geleceği için bir dönüm noktası niteliğindedir” dedi. Anlaşmanın “dünyanın korumacılığa doğru ilerleyen bazı bölgelerine” bir mesaj gönderdiğini aktaran Toshimitsu Motegi imza töreninin 8 Mart’ta, geçen yıl Kanada başbakanı Justin Trudeau’nun itirazları öncesinde neredeyse bir anlaşmaya varılacak olan Şili’de gerçekleşeceğini belirtti.